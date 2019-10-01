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Mozambikli kadınlar, TİKA ile meslek sahibi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Mozambikli kadınlar, TİKA ile meslek sahibi oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in başkenti Maputo'da kadınlara meslek edindirilmesi amacıyla iki dikiş atölyesi açtı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, atölyeler, TİKA'nın "Sürekli Dikiş Merkezi" projesi kapsamında, başkentin en büyük yerleşim yerlerinden Magoanine Mahallesi'ndeki Maputo Belediyesi Eğitim Merkezinde hizmete açıldı.

Hizmete açılan iki dikiş atölyesinde, 20 dikiş makinesiyle kadınlar ve gençlerin dikiş eğitimi alması planlanıyor.

Belediyenin vereceği eğitimlerin dışında da halkın kullanımına açık olacak atölyeler, gerek kişisel gerek ticari amaçla Mozambiklilerce kullanılabilecek.

Merkezin açılışına Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Maputo Belediye Başkanı Eneas Comiche, yerel yöneticiler, basın mensupları ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Comiche, Maputo halkına meslek edindirerek gelir getirecek projelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

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