MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı (2)

DEVRİYE TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü 4'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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