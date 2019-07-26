HABER

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel doküman ele geçirildi.

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel doküman ele geçirildi. Mağaraya yakın gömülü depoda 100 litrelik bidonlar içerisinde, bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulundu ve ele geçirilen malzemeler imha edildi" ifadeleri yer aldı.

MSB:

MSB:

MSB:

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
GÜNCELLEME - Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Çiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyorÇiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

Devirli ikramiye 6 milyonu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.