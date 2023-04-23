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  4. MSB'den 23 Nisan paylaşımı: Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile görüntülerine yer verildi

MSB'den 23 Nisan paylaşımı: Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile görüntülerine yer verildi

23.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile görüntüleri de yer aldı.

MSB'den 23 Nisan paylaşımı: Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile görüntülerine yer verildi

MSB'nin sosyal medya hesabından, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla ve şükranla anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çocuk ve gençlerle görüntülerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü Adatepe ile İstanbul Florya'da kaydedilen görüntülerle başlayan videoda, tarihten bugüne kadar 23 Nisan kutlamalarından kesitler yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı atatürk

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