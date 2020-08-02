MSB'den askeri arazide çıkan yangınla ilgili açıklama: 8 er dumandan etkilendi

Milli Savunma Bakanlığı, saat 16.10'da İstanbul Maltepe’de bulunan İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği yer aldı.

8 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ



Bakanlık yaptığı açıklamada, yangın kapsamında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığını ancak yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

