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MSB'den Düzce açıklaması: 174 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 174 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

MSB'den Düzce açıklaması: 174 kişi kurtarıldı

MSB, Düzce'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili devam eden kurtarma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, şunları ifade etti:

"Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylerde sel baskını ve heyelanlar sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK’ya ait helikopterlerle toplam 174 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan Düzceli vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı Düzce

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