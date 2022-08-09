MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbeler vuruldu! Bugün MİT, İçişleri Bakanlığı ve MSB'den gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. MSB son açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Okuyucu Yorumları 0 yorum