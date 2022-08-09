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  4. MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

09.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbeler vuruldu! Bugün MİT, İçişleri Bakanlığı ve MSB'den gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. MSB son açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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