MSB duyurdu: ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların satın alım sürecinde sözleşmelerin imzalandığı, detaylar üzerindeki çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, ABD'den F-16 tedariki sürecindeki son durum ile terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

(ABD’den F-16 tedarikinde son durum) Sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar, üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PKK'NIN SURİYE'DEKİ SÖZDE SEÇİMLERİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları kaydetti;

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.







