MSB duyurdu! Bosna Hersek'te kaybolan vatandaş için hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara’dan Saraybosna’ya hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara’dan Saraybosna’ya hareket etti. pic.twitter.com/4kcI797xYB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2021



