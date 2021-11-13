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  4. MSB duyurdu! Bosna Hersek'te kaybolan vatandaş için hareket etti

MSB duyurdu! Bosna Hersek'te kaybolan vatandaş için hareket etti

13.11.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek'teki aşırı yağış sonucunda kaybolan bir vatandaşın arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeliyle gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağın Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Bosna Hersek'te kaybolan vatandaş için hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara’dan Saraybosna’ya hareket etti." ifadeleri kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı
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