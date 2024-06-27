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MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.06.2024 19:12
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın yeni planını deşifre etti. Yapılan operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristlerin ormanları yakmaya başladığı açıklandı. MSB, "PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan "Terör örgütü PKK'dan alçak plan. Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı.

Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor.

Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek!

Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!"


Express


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