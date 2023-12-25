MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de terör hedefleri vuruldu: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
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