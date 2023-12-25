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  4. MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de terör hedefleri vuruldu: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de terör hedefleri vuruldu: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi

25.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik hava harekatında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de terör hedefleri vuruldu: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı Irak
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