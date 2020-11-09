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  4. MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


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