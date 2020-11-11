MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya arasında önemli imza

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından, yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Atılan imzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldığını vurgulayan Akar, "Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ERDOĞAN "BU SABAH İMZALANDI" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk- Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)



