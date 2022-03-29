MSÜ fiziki yeterlilik testi nasıl yapılır? MSÜ fiziki yeterlilik testi ne zaman 2022?

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar fiziki yeterlilik testine de giriyorlar. Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaran testte başarılı olup bir sonraki adıma geçmek isteyenler öğrenciler, fiziki sınavına dair detayları araştırıyor. Adaylar bu sınav boyunca barfikste kol çekme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve koşu sınavlarına katılıyorlar. Askeri alanda kendilerini göstermek isteyen adaylar şimdiden hazırlıklara başladı. MSÜ fiziki yeterlilik testi sınavına dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar fiziki yeterlilik testinde de başarılı olmak istiyor. Adaylar belli koşulları sağladıkları müddetçe fiziki yeterlilik testinden geçebiliyor. Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar. MSÜ fiziki yeterlilik testinde adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama adayları çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır.

Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir. Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür. Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

2022 MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?