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MSÜ fiziki yeterlilik testi nasıl yapılır? MSÜ fiziki yeterlilik testi ne zaman 2022?

29.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavına giren adaylar fiziki yeterlilik testini de araştırmalara başladı. Zorlu geçen bir MSÜ sınavı sürecinden sonra öğrenciler, 2022 MSÜ fiziki yeterlilik nasıl yapılır araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek hayali olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavından da geçmeleri gerekmektedir. İşte MSÜ fiziki yeterlilik sınavına dair merak edilenler!

MSÜ fiziki yeterlilik testi nasıl yapılır? MSÜ fiziki yeterlilik testi ne zaman 2022?

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar fiziki yeterlilik testine de giriyorlar. Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaran testte başarılı olup bir sonraki adıma geçmek isteyenler öğrenciler, fiziki sınavına dair detayları araştırıyor. Adaylar bu sınav boyunca barfikste kol çekme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve koşu sınavlarına katılıyorlar. Askeri alanda kendilerini göstermek isteyen adaylar şimdiden hazırlıklara başladı. MSÜ fiziki yeterlilik testi sınavına dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar fiziki yeterlilik testinde de başarılı olmak istiyor. Adaylar belli koşulları sağladıkları müddetçe fiziki yeterlilik testinden geçebiliyor. Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar. MSÜ fiziki yeterlilik testinde adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama adayları çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır.

Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir. Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür. Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

2022 MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

  • Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, mekik, şınav ve 400 metre koşu branşları yer almaktadır.

  • Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  • Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 3 branşın 2’sinden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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