MSÜ kazananlar kaç kişi? Kaç kişi MSÜ tercih aşamasına katılacak?

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

MSÜ Tercih Aşaması Ne Zaman? Kaç Kişi MSÜ Tercih Aşamasına Katılacak? Milli Savunma Bakanlığı tercih kılavuzunun Nisanın 25’inde açıklayacağını duyurmuştu. Fakat Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre Milli Savunma Üniversitesi tercih aşaması 30 Nisan 2019 Salı günü başlayacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava katılım gösteren adaylar tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Üniversitesi harp okulları tercih aşaması 7 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte Bakanlık sınava giren adayları, resmi internet sitesini sürekli kontrol etmeleri gerektiği yönünde uyardı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin yaptıkları açıklamalara göre kaç kişinin sınavı kazandığı henüz belli değil. Bu sonuca net bir şekilde ulaşılabilmesi için öncelikle sınava giren adayların tercihlerini yapıp, yerleştirme dönemini beklemeleri gerekecek. Kaç kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışacağı ancak yerleştirme döneminden sonra ortaya çıkacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 Pazar gününde gerçekleşmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday sınava katılmıştı. Sınav sonrasından bugüne kadar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ÖSYM sonuçları 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklamıştı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanıp kazanmadıklarını merak ediyorlar. Önlerinde tercih süreci olan adayları neler bekliyor?

MSÜ Puan Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır? MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmıştı. Sınavda 120 tane çoktan seçmeli soru sorulmuştu. Sınava katılım gösteren adayların test puanlarıyla ilgili hesaplama yapılırken ilk dikkat edilecek unsur, sınavda dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürecek olmasıdır. Öncelikle adayların doğru ve yanlış cevapları belirlenecek ve doğru cevaplardan yanlış sayısının dörtte biri çıkarılacak. Bu sayede adayların net puanları ortaya çıkacak. Doğru cevaplardan çıkarılan yanlış cevaplar sonucunda adayların net sayılarına göre ham puanları belli olacak.

Milli Savunma Üniversitesi Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 2019 yılı kapsamında gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi harp okulları sınavları sonuçlarına adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Sınava katılım gösteren kişiler T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek siteye erişim sağlayabilirler.

Daha sonra sınava giren kişilerin testlerden aldıkları net puanlar kullanılacak. Bu sayede o testlerin ortalamaları ve standart sapmaları bulunacak. Kullanılan ortalama ve standart sapmalar sonucunda, sınava giren tüm adaylar için ortalaması 50 ve standart sapması ise 10 olan puanlar hesaplanacak. Sonuçta hesaplanan puanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından oluşturulan ve belirlenen Tablodaki ağırlıklara göre adayların tercih edecekleri okullara göre tekrar ağırlıklı puanları hesaplanacak. Yani her aday için farklı puan ve katsayılar uygulanacak. Tercih edilen okulların puan türleri farklı olduğundan dolayı kişiler gidecekleri okulun istedikleri türe göre puan alacaklar.

Sınava katılım gösteren kişilerin ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğidir. Bu koşulları sağlamayan kişilerin testleri puanlanmayacaktır.

Ağırlıklı puanların en düşüğü 100, en yükseği ise 500 olacak. Bu kapsamda sınavda MSÜ-Sayısal (SA), MSÜ- Eşit Ağırlık (EA), MSÜ-Sözel (SÖ), MSÜ- Genel (GN) gibi puan sistemleri oluşturulacak. Yerleştirme döneminde hava, kara, deniz harp okulları için ayrı ayrı puan türleri istendiğinden dolayı, kişiler tercih aşamasında hangi okula gitmek istiyorlar ise ona göre tercih yapacaklar.

