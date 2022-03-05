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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ giriş belgesi nereden sorgulanır?

05.03.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmeye hazırlanan adayların gözleri, ÖSYM ( Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav, 27 Mart'ta gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ giriş belgesi nereden sorgulanır?

Bilindiği üzere MSÜ sınavı bu sene 27 Mart'ta düzenlenecek. Harp Okulları, ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda okumak isteyen adayların gireceği sınavın giriş belgeleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak. MSÜ giriş belgelerini almak için T.C kimlik numarası ile sorgulama yapmak gerekli olacak. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ giriş belgesi nereden sorgulanır?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere MSÜ başvuruları şubat ayında alındı. Sınavdan evvel MSÜ giriş belgeleri ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinde erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmalarının zorunlu olacağı belirtildi.

MSÜ sınav yerleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ giriş belgesi nereden sorgulanır?

Adayların sınava girmeden önce bina önünde 1 saat öncesinden hazır olmaları öneriliyor. Ayrıca kimlik tespitinin hızla gerçekleştirilmesi için adayların yüzünün açık olması gerektiği vurgulanıyor.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ giriş belgesi nereden sorgulanır?

Adaylar sınav esnasında yalnızca kendilerine ait kağıdı kullanabilir. Başkasının kağıdı kullanıldığı takdirde sınav geçersiz sayılır.


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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