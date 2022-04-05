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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç tarihi!

05.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) önceki haftalarda gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının sadece sınavın yapıldığı sene için geçerli olacağı biliniyor. Bu esnada adaylar tarafından MSÜ sonuçları da takip edilmeye başlandı. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç tarihi!

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç tarihi!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022-MSÜ sonuçlarının Nisan ayında açıklanacağı biliniyor. ÖSYM'nin paylaşmış olduğu takvime göre, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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