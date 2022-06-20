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MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 oranı nedir? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi!

20.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 oranları ile ilgili detaylara geçen yıl aralık ayında Resmi Gazete'de yer verilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi 62 bin 633 TL oldu. En düşük fiyat ise 136.25 TL olarak belirlendi. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 oranı nedir? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi...

MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 oranı nedir? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi!

MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili detaylar Temmuz ayının yaklaşması sebebiyle şimdiden merak konusu oldu. Söz konusu vergi araç sahipleri tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kere ödeniyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 oranı nedir? MTV 2. taksit ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödeme tarihi ile ilgili detaylar açıklanmıştı.

MTV her sene olduğu gibi bu yıl da 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında yapıldı.

MTV ödemelerinde 2022 yılının ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHİ

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

MTV ile ilgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek."

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