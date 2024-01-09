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Muavini ezerek öldürmüştü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Beni dövünce...'

09.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, mola verdikleri otogarda tartıştıkları muavin Abbas İşler’i (42) ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan yolcu otobüsü şoförü Sebahattin İnce’nin (40) ifadesi ortaya çıktı. İnce ifadesinde, “Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü. Onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Yolcuların eşyalarının üzerinden geçtim diye düşündüm" dedi. İşte detaylar...

Muavini ezerek öldürmüştü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Beni dövünce...'

Dehşete düşüren olay, 27 Aralık 2023’te sabah saatlerinde, Ergani Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler ve onun yakınları arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler’in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Abbas İşler hayatını kaybederken, Sebahattin İnce ise Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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'BİR AN SİNİRLENİP, TEPKİ GÖSTERDİM'

Sebahattin İnce’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İnce ifadesinde, Malatya’da tesislerde mola verdikleri sırada Abbas İşler’in diğer yedek şoförle kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu fark ettiğini ifade ederek, “Abbas İşler, benimle ilgili olarak ‘Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım’ deyince bir an sinirlenip tepki gösterdim. Abbas ile ağız münakaşasına girdik. Tesis personeli araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Ergani ilçesine geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım. Aracın asıl yetkilisi olan diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım. Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim. Arkamdan gelen kişileri ben görmedim. Araca bindiğimde bir ses geliyordu ama kimsenin arabanın camına vurduğunu görmedim. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Daha sonra olayı öğrendim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için de üzerinden geçmişsem de bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm. Bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Diyarbakır muavin otobüs
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