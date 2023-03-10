Muayene odasının girişine yazdıkları sosyal medyada gündem oldu! O doktor hakkında soruşturma

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 15 yıllık doktor Senem Keser, muayene odasının üzerindeki monitöre ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938’ ve ‘Giderlerse gitsinler 2022’; duvardaki panoya ise ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?’ yazdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Akar, aile hekimi Keser’in yazdıklarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Akar, paylaşımının altına ise Eskişehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, 'Burası Eskişehir’de bir Aile Sağlık Merkezi. Kapıda Dr. Senem Keser ismi yazıyor. Ekrandaki ifadeden kasıt Cumhurbaşkanımız, tahtadaki yazı depreme dair provokasyon değil mi? Devletin sağlık merkezinde bu nasıl olur? Yetkilileri göreve davet ediyorum' yazdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, Alanönü Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Senem Keser hakkında, monitör ve panodaki yazılar ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

