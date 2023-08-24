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Muayene ücretlerine yüzde 50 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

24.08.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı uzmanlık alanlarındaki muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zam gelen bölümlerin arasında Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı gibi dallar da yer alıyor. İşte yeni muayene ücretleri...

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapıldı. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı.

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BEYİN VE SİNİR, ÇOCUK, ACİL...

Bugünkü yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı belirtildi. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi. (İHA)

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