Kaçak muayenehanede hasta kabul ediyordu... Sahte diş hekimi yakalandı!

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından kaçak diş muayenehanesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçirilirken, sahte diş hekimi olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda diş hekimi olmadığı halde kaçak diş muayenehanesi açan R.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçak diş muayenehanesinde yapılan aramada çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sahte diş hekimi R.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

