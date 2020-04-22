Mücadele resmen Android'e taşındı: Fortnite Google Play Store'da yayınlandı!

Fortnite ilk olarak PC oyuncularının vazgeçilmezi olmuştu. Ancak daha sonra oyunun rakibi PlayerUnknown's BattleGrounds'un yani diğer bir deyiş ile PUBG'nin iOS ve Android platformuna giriş yapması Fortnite'ı da harekete geçirmişti. Fortnite rakiplerinin aksine bu noktada büyük bir engele takılmıştı. Fortnite'ın yapımcısı Epic Games ile Google arasındaki sorunlar nedeniyle Fortnite Android tarafı için Google Play Store üzerinden yayınlanmadı. Fortnite oynamak isteyen Android kullanıcıları, oyunun resmi internet sitesine giderek oyunun APK dosyasını kurmak zorunda kaldı. Neyse ki bu durum bugün itibariyle değişti.

FORTNİTE GOOGLE PLAY STORE'DA

Fortnite Android sürümü Google Play Store'daki yerini aldı. Google Play Store'da Fortnite araması yaptığınızda artık karşınıza Fortnite isminden yararlanan uygulamalar, sahte Fortnite oyunları değil Epic Games yapımı resmi Fortnite oyunu çıkıyor. Böylece oyuncular iOS kullanıcıları gibi fazla uğraşmadan, mağaza üzerinden Fortnite'ı indirebiliyor.

FORTNİTE ANDROİD İÇİN NASIL İNDİRİLİR?

Android 7.1 ve sonraki sürümlerde çalışabilen Fortnite, şu anda PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS ve Android gibi mobil cihazlarda oynanabilir durumda. Fortnite'ı indirmek ise oldukça kolay. Buraya tıklayarak oyunun Google Play Store sayfasına gidebilir, resmi kanallar aracılığıyla Android'e taşınan mücadeleye devam edebilmek için oyunu indirebilirsiniz.

