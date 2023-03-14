HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Mücevher' skandalında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya son çağrı! Suudi Arabistan dönüşünde sırt çantası ele vermişti

'Mücevher' skandalında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya son çağrı! Suudi Arabistan dönüşünde sırt çantası ele vermişti

14.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde bir sırt çantasında ortaya çıkan mücevherler eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başına bela açtı. Adalet Bakanı Flavio Dino, Bolsonaro'nun ifade vermeye gelmezse uluslararası mekanizmaların devreye gireceğini açıkladı. Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında değeri 3,2 milyon doları bulan mücevhere rastlanmıştı.

'Mücevher' skandalında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya son çağrı! Suudi Arabistan dönüşünde sırt çantası ele vermişti

Brezilya'daki Kongre baskınına da adı karışan ve ABD'de yaşamaya başlayan eski Devlet Bakanı Bolsonaro ülkesinde ifade vermeye bekleniyor. Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherle ilgili başlatılan soruşturmada çok sayıda delilin bulunduğuna dikkat çekerken Bolsonaro'nun ifade vermeye gelmemesi durumunda olacaklardan da söz etti.

MÜCEVHERLER İÇİN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerle ilgili ifadeye çağırılacağını bildirdi. Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağrılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı.

AA-20230304-30478008-30477982-MUHAFAZAKAR_SIYASI_EYLEM_KONFERANSI_CPAC

Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir." dedi.

Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir." diye konuştu.

Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti.

BOLSONARO, HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMADIĞI SAVUNMASINDA BULUNMUŞTU

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

ABD'DEN DÖNMEMEK İÇİN DİRENİYOR

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vizeye başvurduğu kaydediliyor.

İlginizi Çekebilir

Eski liderin destekçileri Kongre Binası'nı bastı

Eski liderin destekçileri Kongre Binası'nı bastı

 Dünyanın gözü o ülkede! Seçim sonuçlarını kabul edecek mi? Sessizliğini bozdu

Dünyanın gözü o ülkede! Seçim sonuçlarını kabul edecek mi? Sessizliğini bozdu

 Brezilya Cumhurbaşkanı şaşırttı! 'İnsan eti yerdim'

Brezilya Cumhurbaşkanı şaşırttı! 'İnsan eti yerdim'

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 aydır köyde saklanıyormuş6 aydır köyde saklanıyormuş
Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldiErdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Jair Bolsonaro mücevher

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı

'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.