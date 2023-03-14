'Mücevher' skandalında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya son çağrı! Suudi Arabistan dönüşünde sırt çantası ele vermişti

Brezilya'daki Kongre baskınına da adı karışan ve ABD'de yaşamaya başlayan eski Devlet Bakanı Bolsonaro ülkesinde ifade vermeye bekleniyor. Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherle ilgili başlatılan soruşturmada çok sayıda delilin bulunduğuna dikkat çekerken Bolsonaro'nun ifade vermeye gelmemesi durumunda olacaklardan da söz etti.

MÜCEVHERLER İÇİN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerle ilgili ifadeye çağırılacağını bildirdi. Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağrılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı.

Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir." dedi.

Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir." diye konuştu.

Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti.

BOLSONARO, HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMADIĞI SAVUNMASINDA BULUNMUŞTU

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

ABD'DEN DÖNMEMEK İÇİN DİRENİYOR

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vizeye başvurduğu kaydediliyor.

(AA)

