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    4. Mucize kurtuluş! İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü... Santimlerle hayatta kaldı

    Mucize kurtuluş! İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü... Santimlerle hayatta kaldı

    19.09.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'da bir inşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü. Göğsüne saplanan demir çubuklarla hastaneye kaldırılan inşaat işçisi mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Doktorlar 21 yaşındaki işçinin demir çubukların kalp gibi hayati organlarının yalnızca santimetre farkla vücuduna saplanmasından sonra hayatta kalmasını mucize olarak yorumladı.

    Hindistan'da bir inşaat işçisi bir binada çalışma yaptıkları sırada metrelerce yüksekten iki demir takviye çubuğunun üzerine düştü. Sağlık görevlileri demir çubukların göğüs kafesinden geçerek diyaframı ve akciğeri deldiğini ancak karaciğerini kıl payı kaçırdığının tespit edildiğini söyledi. Karın bölgesinde bulunan çubuk ise ciddi şekilde kalçasına zarar vermişti. Yerel raporlara göre göğsünü ve karnını delen 16 mm'lik demir çubuklarla birlikte hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    "YOLCULUĞU MUCİZEYDİ"

    The Times India'nın haberine göre, Hindistan'ın Azam Shah Chowk kentindeki Central Avenue yakınlarında meydana gelen olayda görgü tanıkları işçinin yüksek bir yerden aşağıdaki çubukların üzerine düştüğünü gördüklerini bildirdi.

    Dr. Zoeb Haider gazeteye yaptığı açıklamada, "Hastanın yolculuğu mucizeydi. Yoğun bakımda solunum cihazında iki gün geçirdikten sonra, yoğun bakım ekibinin özenli bakımı altında istikrarlı bir şekilde iyileşti.Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmadı ve tüm cerrahi yaralar oldukça iyi iyileşti." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan demir çubuk

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