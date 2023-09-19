Pazardan aldığı balık hayatını tamamen değiştirdi! Yedikten sonra dört uzvu kesildi... Birkaç gün içinde etki etti

Amerikalı kadın Laura Barajas San Jose kentindeki bir pazardan balık satın aldıktan sonra hiçbir şeyden habersiz evine gelerek onu pişirdi. Birkaç gün içinde Barajas aniden hastalanmaya başladı. Hastaneye kaldırılan kadın Vibrio Vulnificus teşhisi konuldu ve acilen yoğun bakıma alındı. Aylarca hastanede tedavi gören kadının 2 bacağı ve 2 kolu kesildi.

BALIĞI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Barajas'ın yakın arkadaşı olan Anna Messina, genç kadının pazardan aldığı tilapia cinsi balığı yedikten sadece birkaç gün sonra fenalaştığını dile getirdi. Messina, "6 yaşında bir oğlu olan Barajas'ın, San Jose'deki yerel bir pazardan satın aldığı balığı yedikten günler sonra fenalaştı. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Bir solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu." dedi.