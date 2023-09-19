Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Pazardan aldığı balık hayatını tamamen değiştirdi! Yedikten sonra dört uzvu kesildi... Birkaç gün içinde etki etti

    Pazardan aldığı balık hayatını tamamen değiştirdi! Yedikten sonra dört uzvu kesildi... Birkaç gün içinde etki etti

    19.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Laura Barajas'ın hayatı pazardan aldığı bir balığı yemesi sonucunda tamamen değişti. Kendisine çiğ deniz ürünleri ve deniz suyunda bol miktarda bulunan ve tüketildiği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilen bir bakteri olan Vibrio Vulnificus teşhisi konuldu. Balık yiyerek ölümcül bakteriye yakalanan kadının dört uzvu kesildi.

    Amerikalı kadın Laura Barajas San Jose kentindeki bir pazardan balık satın aldıktan sonra hiçbir şeyden habersiz evine gelerek onu pişirdi. Birkaç gün içinde Barajas aniden hastalanmaya başladı. Hastaneye kaldırılan kadın Vibrio Vulnificus teşhisi konuldu ve acilen yoğun bakıma alındı. Aylarca hastanede tedavi gören kadının 2 bacağı ve 2 kolu kesildi.

    kapak1

    BALIĞI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

    2

    Barajas'ın yakın arkadaşı olan Anna Messina, genç kadının pazardan aldığı tilapia cinsi balığı yedikten sadece birkaç gün sonra fenalaştığını dile getirdi. Messina, "6 yaşında bir oğlu olan Barajas'ın, San Jose'deki yerel bir pazardan satın aldığı balığı yedikten günler sonra fenalaştı. Neredeyse hayatını kaybediyordu. Bir solunum cihazına bağlıydı. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

    Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştüİnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü
    19 Eylül Salı: TV yayın akışı...19 Eylül Salı: TV yayın akışı...
    Öğle molalarında kahve yerine oksijen...Öğle molalarında kahve yerine oksijen...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika Bakteri

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

    Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

    Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

    Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

    9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

    9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

    Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

    Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.