Mucize kurtuluş! Tırın altında ezilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Meksika’nın güneydoğusunda bulunan Tabasco eyaletinde yer alan Villahermosa kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki tır ile çarpıştı.

BURNU BİLE KANAMADI

Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında kalarak ezildi. Kazanın ardından çevredekiler araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koşarken, sürücü burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla aracın içinden çıkarak yürüdü.

Yetkililer, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklarken, olaydan sonra karayolundaki trafiğin birkaç saat boyunca aksadığını bildirdi. Araçta sıkışan sürücünün aracın hava yastıklarının açılması sayesinde zarar görmediği belirtildi. (İHA)

