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  4. Mucize kurtuluş! Tırın altında ezilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Mucize kurtuluş! Tırın altında ezilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

18.05.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da tırın altında kalan ve ezilen otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücünün araçtan çıkması çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meksika’nın güneydoğusunda bulunan Tabasco eyaletinde yer alan Villahermosa kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki tır ile çarpıştı.

BURNU BİLE KANAMADI

Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında kalarak ezildi. Kazanın ardından çevredekiler araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koşarken, sürücü burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla aracın içinden çıkarak yürüdü.

Yetkililer, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklarken, olaydan sonra karayolundaki trafiğin birkaç saat boyunca aksadığını bildirdi. Araçta sıkışan sürücünün aracın hava yastıklarının açılması sayesinde zarar görmediği belirtildi. (İHA)

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