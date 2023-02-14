Mucize kurtuluşlar mümkün! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişiler

Enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için birçok arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Depremin ardından günler geçmesine rağmen enkaz altından kurtarılan kişiler umut sağlıyor. Vatandaşlar enkaz altında en uzun ne kadar kalınabilir merak ediyor. Ntv'de yer alan habere göre enkaz altında günlerce kalabilen insanlar bulunuyor. İşte dünyada en uzun süre enkaz altında kalan kişiler...

ENKAZ ALTINDA EN UZUN SÜRE NE KADAR KALINABİLİR?

Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.

Suya erişim ve nefes alabilmenin yanı sıra hava koşulları önemli faktörler arasında yer alıyor.

YEDİ GÜNDEN SONRASI NADİR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, "Genellikle beşinci-yedinci günden sonra canlı birini bulmak nadir görülen bir durum. Ancak yedi günden sonra bile hayatta kalmayı başarmış olanlar da var. Ama bunlar ne yazık ki olağanüstü durumlar" diyor.

UZUN SÜRE HAYATTA KALMAYI SAĞLAYAN ŞARTLAR

Haiti ve Nepal'deki depremlerden sonra kurtarma ekiplerinde görev alan Stanford Üniversitesi acil tıp profesörü Dr Paul Auerbach da, "Yaralanma ne kadar ciddiyse, hayatta kalma şansı o kadar az" diye konuştu. Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan acil tıp uzmanı Dr. Christopher Colwell, "Gerçekten mucizevi bazı kurtarmalar yaptığımız ve insanların korkunç koşullar altında hayatta kaldığı birçok farklı senaryo oluyor" dedi.

Ayrıca zihinsel durum da hayatta kalma şansını etkileyebilir. Chiampas, diğer hayatta kalanlarla veya kurtarma ekipleriyle hiçbir teması olmayan, cesetlerin yanında mahsur kalmış insanların umutlarını yitirebileceğini kaydetti.

DÜNYADA EN UZUN SÜRE ENKAZDA KALAN KİŞİLER

Haiti'de 2010 yılının Ocak ayında yaşanan depremden 14 gün sonra bir adam, defalarda yağmalanan bir dükkanın yıkıntıları altından sağ olarak çıkarılmıştı. Bahsedilen bu depremde en az 200 bin kişi ölmüştü. Haiti depreminin 14’üncü gününde enkaz altından canlı çıkarılan Rico Dibrivell, felaketlerde yaşanan mucizelerin son örneğiydi.

Türkiye'de ise Marmara depreminde mucizeler yaşanmıştı. Depremden tam 151 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan İsmail Çimen de (5 yaşında) yaşanan mucizelerin simgesi olmuştu. Basında "Mucize İsmail" olarak anılan küçük çocuğun annesi de depremin ikinci gününde kurtarılmıştı. Ancak İsmail’in babası ve üç kardeşi göçük altında can verdi.

Marmara Depremi’ndekine benzer bir mucize ise Şubat 2004’te Konya'da yaşanmıştı. Çöken apartmanın enkazından 131 saat sonra 16 yaşındaki Muhammet Kelam kurtarılmıştı.

Türkiye'de enkaz altında en uzun süre kalıp, sağ çıkmayı başaran ise Marmara depreminden önce, 1992 Erzincan Depremi'nde yaşanmıştı. SSK Hastanesi'nin üçüncü katında bulunan lojmandan kaçmak isterken merdivenlerin çökmesi sonucu birinci kata düşerek aç ve susuz şekilde beton bloklar arasında hayatta kalmayı başaran hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı. Enkaz altındayken kangren olan sol ayağı kesilen Nurcan Hemşire deprem sonrasında mucize ile eş anlamlı hale geldi.

Beichuan’da yaşanan bir mucize ise hala akıllarda. Xie Shou Ju adındaki bir kadın, enkaz altında 72 saat kaldıktan sonra ufak sıyrıklarla kurtarıldı. Ancak kocasının kurtarılması biraz daha zaman aldı. Eşi Doktor Tang Xiong, depremden 139 saat sonra enkazdan canlı çıkarılmıştı.

Mianzhu kentinde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu adlı bir adam ise tam 266 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Evinin sütunları altında kalan Zhihu’yu, 11 gün boyunca hayatta tutan durum ise eşi tarafından beslenmesi oldu. Diğer büyük depremlerde olduğu gibi Haiti depreminde pek çok mucize kurtuluş yaşandı. Bu mucizelerin en küçük kahramanı 3 haftalık Elisabeth oldu. Minik kız bir hafta enkaz altında kaldı ama ölmedi.

Haiti'deki depremin 10’uncu gününde Port-au-Prince'te önce 84 yaşındaki bir kadın, kısa bir süre sonra da 21 yaşındaki bir genç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtulan genç, susadığında idrarını içmek zorunda kaldığını da anlattı.

