HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mucize kurtuluşlar mümkün! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişiler

Mucize kurtuluşlar mümkün! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişiler

14.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin etkilerinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aradan günler geçmesi birçok kişinin umutlarını söndürse de günler boyunca enkaz altında yaşayabilen insanlar bulunuyor. Uzmanlar enkaz altında uzun süre dayanmanın çeşitli nedenlere bağlı olduğunu paylaşıyor. Dünya üzerinde enkaz altında en uzun süre kalan insanların yaşama süreleri şaşırtıyor.

Mucize kurtuluşlar mümkün! Dünyada enkaz altında en uzun süre kalan kişiler

Enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için birçok arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Depremin ardından günler geçmesine rağmen enkaz altından kurtarılan kişiler umut sağlıyor. Vatandaşlar enkaz altında en uzun ne kadar kalınabilir merak ediyor. Ntv'de yer alan habere göre enkaz altında günlerce kalabilen insanlar bulunuyor. İşte dünyada en uzun süre enkaz altında kalan kişiler...

ENKAZ ALTINDA EN UZUN SÜRE NE KADAR KALINABİLİR?

Ekran görüntüsü 2023-02-14 113952

Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.

Suya erişim ve nefes alabilmenin yanı sıra hava koşulları önemli faktörler arasında yer alıyor.

YEDİ GÜNDEN SONRASI NADİR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yeni Proje - 2023-02-14T133425.563

Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, "Genellikle beşinci-yedinci günden sonra canlı birini bulmak nadir görülen bir durum. Ancak yedi günden sonra bile hayatta kalmayı başarmış olanlar da var. Ama bunlar ne yazık ki olağanüstü durumlar" diyor.

UZUN SÜRE HAYATTA KALMAYI SAĞLAYAN ŞARTLAR

Haiti ve Nepal'deki depremlerden sonra kurtarma ekiplerinde görev alan Stanford Üniversitesi acil tıp profesörü Dr Paul Auerbach da, "Yaralanma ne kadar ciddiyse, hayatta kalma şansı o kadar az" diye konuştu. Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan acil tıp uzmanı Dr. Christopher Colwell, "Gerçekten mucizevi bazı kurtarmalar yaptığımız ve insanların korkunç koşullar altında hayatta kaldığı birçok farklı senaryo oluyor" dedi.

Ayrıca zihinsel durum da hayatta kalma şansını etkileyebilir. Chiampas, diğer hayatta kalanlarla veya kurtarma ekipleriyle hiçbir teması olmayan, cesetlerin yanında mahsur kalmış insanların umutlarını yitirebileceğini kaydetti.

DÜNYADA EN UZUN SÜRE ENKAZDA KALAN KİŞİLER

Ekran görüntüsü 2023-02-14 152230

Haiti'de 2010 yılının Ocak ayında yaşanan depremden 14 gün sonra bir adam, defalarda yağmalanan bir dükkanın yıkıntıları altından sağ olarak çıkarılmıştı. Bahsedilen bu depremde en az 200 bin kişi ölmüştü. Haiti depreminin 14’üncü gününde enkaz altından canlı çıkarılan Rico Dibrivell, felaketlerde yaşanan mucizelerin son örneğiydi.

Türkiye'de ise Marmara depreminde mucizeler yaşanmıştı. Depremden tam 151 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan İsmail Çimen de (5 yaşında) yaşanan mucizelerin simgesi olmuştu. Basında "Mucize İsmail" olarak anılan küçük çocuğun annesi de depremin ikinci gününde kurtarılmıştı. Ancak İsmail’in babası ve üç kardeşi göçük altında can verdi.

Marmara Depremi’ndekine benzer bir mucize ise Şubat 2004’te Konya'da yaşanmıştı. Çöken apartmanın enkazından 131 saat sonra 16 yaşındaki Muhammet Kelam kurtarılmıştı.

Türkiye'de enkaz altında en uzun süre kalıp, sağ çıkmayı başaran ise Marmara depreminden önce, 1992 Erzincan Depremi'nde yaşanmıştı. SSK Hastanesi'nin üçüncü katında bulunan lojmandan kaçmak isterken merdivenlerin çökmesi sonucu birinci kata düşerek aç ve susuz şekilde beton bloklar arasında hayatta kalmayı başaran hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı. Enkaz altındayken kangren olan sol ayağı kesilen Nurcan Hemşire deprem sonrasında mucize ile eş anlamlı hale geldi.

Beichuan’da yaşanan bir mucize ise hala akıllarda. Xie Shou Ju adındaki bir kadın, enkaz altında 72 saat kaldıktan sonra ufak sıyrıklarla kurtarıldı. Ancak kocasının kurtarılması biraz daha zaman aldı. Eşi Doktor Tang Xiong, depremden 139 saat sonra enkazdan canlı çıkarılmıştı.

Mianzhu kentinde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu adlı bir adam ise tam 266 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Evinin sütunları altında kalan Zhihu’yu, 11 gün boyunca hayatta tutan durum ise eşi tarafından beslenmesi oldu. Diğer büyük depremlerde olduğu gibi Haiti depreminde pek çok mucize kurtuluş yaşandı. Bu mucizelerin en küçük kahramanı 3 haftalık Elisabeth oldu. Minik kız bir hafta enkaz altında kaldı ama ölmedi.

Haiti'deki depremin 10’uncu gününde Port-au-Prince'te önce 84 yaşındaki bir kadın, kısa bir süre sonra da 21 yaşındaki bir genç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtulan genç, susadığında idrarını içmek zorunda kaldığını da anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Travmaya bağlı karın ağrısı ve baş dönmesine dikkatTravmaya bağlı karın ağrısı ve baş dönmesine dikkat
Canlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlarCanlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlar
Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladıDeprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem enkaz gün kaç kaç gün oldu uzman

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.