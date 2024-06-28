Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Kocaeli’de okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki bir kişi tarafından trafikte silahla başından vurulmuştu. Esrarengiz cinayetin sır perdesi aralandı. Cinayet emrinin Yunanistan'dan verildiği ortaya çıktı.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Kocaeli Çayırova'da lisede müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Gözaltına alınan cinayet zanlısı 17 yaşındaki şüpheli ve ona yardım eden zanlının işlemleri sürerken olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

KARDEŞİ CİNAYET İŞLEMİŞ

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre park halindeki aracına bindiği sırada başından vurularak hayatını kaybeden Mahir Çoğaç cinayetini soruşturan Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çoğaç'ın kardeşi Yunus Çoğaç'ın Adana'da 10 gün önce cinayet işlediğini, öldürdüğü kişinin de 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütü üyesi olduğunu belirledi.

İNTİKAM İÇİN...

Kırmızı bültenle aranırken Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın da intikam için cezaevinden Mahir Çoğaç'ın ölüm talimatını verdiği öğrenildi. Olaylarla ilgisi olmayan eğitimcinin ise 17 yaşındaki tetikçi genç tarafından 'intikam' için öldürüldüğü belirtildi. Ramazan Bayğara'nın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.







