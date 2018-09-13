Müftü Nihat Aktaş sahte imzayla Kaymakam Naim Akgül'ü İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti

İfadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edilen Müftü Aktaş, Belediye Başkanı Çağlar'ın imzasını taklit ederek, şikayet mektubu gönderdiğini itiraf etti.

Aktaş, kaymakamın, kendisinin amiri olması nedeniyle direkt kendi adıyla şikayetinden bahsedemediğini belirterek, "Şikayet dilekçesi içeriğinde ifade ettiğim hususlar gerçektir. Kaymakam Naim Akgül, amirleri fırçalayıp, azarlayarak, izin gibi konularda zorluk ve sorunlar yaşatmaktaydı" dedi.

Müftü hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: SONUNA KADAR TAKİBİNİ YAPACAĞIM

Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kutsal olan dinimizin, ilçemizdeki en üst makamı olan ilçe müftümüz tarafından böyle bir şey yapılması beni dinim, inancım adına gerçekten çok üzmüştür. Çünkü bizim en çok güveneceğimiz ve örnek alacağımız kişinin böyle oyun ve oynaş içerisine girip birisinden kinini tahsil etmesi için plan kurup benim adımı kullanması beni gerçekten çok üzmüştür. İlçemizin geleceğini hazırlayan 2 mülki amirin kaymakamlık ve belediyenin birbirine sürtüşmesi gibi bir olaydan ilçemizin zarar görmesini sağlayacaktı bu olay. Ben buradan kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin bizim tarafımızdan yapılmadığına inandı. Benim gayretlerim ve olayın üzerine gitmem neticesinde ortaya çıktı. Eğer bu netice olmasaydı ve kaymakam bey fevri davranıp bana karşı husumet bağlamış olsaydı kaybeden Yeniçağa olurdu. İşlerimiz, hizmetlerimiz aksardı. Benim gönül verdiğim ve sevdam olan ilçeme zarar vereceğinden dolayı üzüntü içerisinde olacaktık. Benim şikayetim devam etmektedir. Bunun sonuna kadar takibini yapacağım."

