Müge Anlı’da flaş gelişme! Boynunu kırıp üzerinde sigara söndürmüşlerdi: Lina Nazlı Erbay'ın katilleri tutuklandı

Müge Anlı, Lina Nazlı Erbay olayına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katılan Melisa İlhanve Abdurrahman Erbay'ın iki çocuğundan birinin bakıcıda olduğu, diğerinin ise öldürülüp derin dondurucuya konulduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı bugünkü canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zanlıların yaklaşık 12 saat ifade verdiğini belirten Müge Anlı, şahısların Gaziantep Adliyesi'nde savcı karşısına çıktıklarını söyledi.

ZANLILAR KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz nitelikli kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, Naime Ceyda'ya bakıcılık yapan kadının ise serbest bırakıldığını söyledi.

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Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te yaşayan Melisa İlhan, 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını belirten Melisa İlhan bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu, eve 5 bin TL'den az getirdiği takdirde kendisinin çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.

Kiraz Alkurt canlı yayına bağlanıp Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.

Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek Naime'yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

