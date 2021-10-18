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Müge Anlı'da kan donduran sözler: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, her gün yıkadı

18.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti.

Müge Anlı'da kan donduran sözler: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, her gün yıkadı

Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akılalmaz iddialarda bulundu.

O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi.

CESEDİ TUVALETE OTURTTU

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı.

İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, “Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş” şeklinde konuştu.

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KORKTUĞU İÇİN YILLARCA SUSTU

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.

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