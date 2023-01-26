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Müge Anlı'da yine bir garip olay! 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' sözleri sosyal medyada gündem oldu

26.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine ortalık karıştı. Fadime Evci, Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım istedi. Anne Evci'nin 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müge Anlı'da yine bir garip olay! 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' sözleri sosyal medyada gündem oldu

Hafta içi her gün Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı'da bugün yine stüdyo karıştı. İddialara göre; 25 yaşındaki Nuray Evci, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtı. Anne Fadime Evci ise Müge Anlı'ya gelerek kızı Nuray Evci'nin bulunması için yardım talep etti. Anne kızın canlı yayındaki karşılaşmasında tansiyon yükseldi...

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Nuray ve Engin bugünkü canlı yayına birlikte geldiler. İkili, birbirlerini çok sevdiklerini ve pazartesi günü evleneceklerini söylediler. Anne Fadime ise "Müge Hanım ben bu kızı buradan alırım. Onu almadan gitmem. Kendisi 25 akıl yaşı 14 yaşında" dedi.

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Tansiyon yükselten açıklamaların ardından Fadime Hanım, "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" sözlerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

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"KIZIMIN IQ'SU DÜŞÜYOR..."

Kısa sürede viral olan bu sözler sosyal medyada bir çok kez paylaşıldı. Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

Müge Anlı’ya Rabbim sabır versin. Bir yandan da acıyor bu olanlara.

Kıza gerçekten üzüldüm.

Artık akrabaları da eve almamak lazım.

Eskiden kuzen abiydi ablaydı ne bileyim korurdu kollardı. Allah'ım ne günlere kaldık.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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