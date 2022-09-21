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Müge Anlı son noktayı koydu! Yasemin Salman olayında son perde: O fotoğrafın bedeli cezaevi oldu!

21.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Yasemin Salman olayına ilişkin beklenen gelişmeyi duyurdu. 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı günlerce yanında tutan 48 Yaşındaki Nurettin Arslan tutuklandı. Müge Anlı'nın açıklaması sonrası acılı anne Sevim Hanım derin bir 'oh' çekti. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı son noktayı koydu! Yasemin Salman olayında son perde: O fotoğrafın bedeli cezaevi oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Yasemin Salman olayına ilişkin yeni gelişme damga vurdu. Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. 15 yaşında kızı Yasemin Salman için programa katılan Sevim Hanım, kızını Nurettin (48) adlı bir adamın kaçırdığını öne sürmüştü. Müge Anlı, Nurettin Arslan'nı köşeye sıkıştırdı ve geçtiğimiz gün gözaltına alınan 48 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI'DA BİR DOSYA DAHA KAPANDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nurettin Arslan çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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"ELLERİNİZİ SİZDEN DAHA KORUNMASIZ OLANLARIN ÜZERİNDEN ÇEKECEKSİNİZ!"

Tüm anneler ve korunmasız çocuklar adına teşekkür ediyorum. Bu konuların da sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğim. Kız çocuklarına dokunmayacaksınız. Ellerinizi sizden daha korunmasız olanların üzerinden çekeceksiniz."

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NE OLMUŞTU?

Sevim Karaca 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

48 Yaşındaki Nurettin Arslan'ın kızıyla gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Sevim Karaca'nın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Nurettin Arslan iddiaları yalanlasa da paçayı ele verdi. Nurettin Arslan'ın Yasemin Salman'a arkadan sarıldığı fotoğraf tepki çekti.

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48 Yaşındaki Nurettin Arslan savcılığa sevk edildi.

Şoför kartı olan Nurettin Arslan'ın bundan böyle herhangi bir ticari araç şoförlüğü yapamayacağı aktarıldı.

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Müge Anlı son olarak Nurettin Arslan'ın tutuklandığını söyledi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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