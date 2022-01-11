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Muğla Bodrum'da sel felaketi! Kırmızı alarm verildi... Telefonlara mesaj gönderiliyor: Evden çıkmayın

11.01.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Bodrum’da önceki gün başlayan ve halen devam edan sağanak yağmur nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Bodrum Belediye ekipleri mesaiyi 24 saate çıkardı. Öte yandan kırmızı alarm verilen ilçede, megafonlardan, sosyal medyadan ve vatandaşlara atılan mesajlarda 'gerekmedikçe dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 9 Ocak'tan itibaren Bodrum için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Önceki gün ve dün etkili olan yağmur, bugün de etkisini gösterdi. Yalıkavak, Geriş, İslamhaneleri ve Kadıkalesi mahallerindeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Mandalina bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisine su doldu. Cadde ve sokaklar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Polis, su altında kalan bazı yolları kapatırken, alternatif yollardan kontrollü geçiş sağlandı. Denizin rengi de derelerle taşınan sel su nedeniyle kahverengiye döndü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Eskiçeşme Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evin istinat duvarı çöktü. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mumcular Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sel sularıyla dere yatağına sürüklendi. Otomobil, kepçeyle çıkarıldı.

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Sazköy Mahallesi'nde ise bir çiftlikte mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye, belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarını sürdürürken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet, Geriş ve Yalıkavak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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Evi ve bahçesi yağmur sularıyla dolan Mehmet Özyılmaz, "Burada eskiden su giderleri vardı. Giderin borusunu küçük döşediler. Su gidecek yer bulamayınca evime doldu" diye tepkisini dile getirdi.

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Öte yandan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri dört gündür Bodrum’da etkili yağmurda zarar gören konutlarını, işyerlerini su basan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaçlar anında iletiliyor, 24 saat boyunca hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler personeli vatandaşın ihtiyacı olan battaniye, yatak, yakacak, temizlik malzemesi ve gıdaları ulaştırmaya çalışıyor.

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''HASAR TESPİTİ YAPIYORUZ''

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Biz Bodrum Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olacağız. Başkanımız Ahmet Aras'ın verdiği talimat doğrusunda hasar tespiti yapıyoruz, belediyemizin imkanları çerçevesinde vatandaşımıza derman olmaya çalışıyoruz. AFAD, Muğla Valiliğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla süreçte koordineli bir şekilde selden zarar gören vatandaşımıza destek olmaya hazırız. Belediye olarak günün ihtiyaçlarını 4 gündür halkımıza çözmek için çalışıyoruz” dedi.

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İHTİYACI OLMAYAN DIŞARI ÇIKMASIN''

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve megafonlardan uyarı yapılarak “İlçemizde devam eden yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olunmasını, gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” paylaşımında bulunuldu.

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Destek Hizmetleri ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise ev ve işyerlerindeki su baskınlarına anında müdahale ettiklerini belirterek, “İlçemizde yaşanan sağanak yağmur nedeniyle su taşkınları oluştu. Bunun için tüm ekibimiz 24 saat mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan su baskını oluşan evlerdeki suları tahliye ediyoruz, diğer taraftan ise evlerin, iş yerlerinin temizliğini yapıyoruz. Mazgallar ve dere yataklarının çoğunda evsel atık var çöp birikintileri dere yataklarının ağzını kapatmıştı. Bazı dere yataklarında gördüğümüz manzaralar ise bizi üzdü. Kamyon tekerinden, pet şişeye, çöp poşetlerinden, birçok evsel atık olduğunu gördük. Yaralar sarılana kadar çalışmalarımız sürecek. Başkanımız Ahmet Aras 4 gündür sahada ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için canla başla çalışıyor. Tüm belediye personelimiz sahada olup yağmurlar dinip, yaralar sarılana kadar da sahada olacaktır” şeklinde konuştu.

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(DHA)

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sel Muğla Bodrum
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