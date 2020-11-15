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Muğla'da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

15.11.2020 20:22 | Son Güncelleme:
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Muğla'da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

Muğla’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, toplanan onlarca kişi sosyal mesafeye dikkat etmeden çalışmaları film gibi izledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.F.Ö. yönetimindeki otomobil iddiaya göre, kavşağa ters yönden giren H.D. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın kentin en işlek bulvarında meydana gelmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazayı, sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişinin film gibi izlediği dikkat çekti.

Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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