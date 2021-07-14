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Muğla'da HDP ilçe binasına silahlı saldırı

14.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken saldırgan gözaltına alındı.

Muğla'da HDP ilçe binasına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Süphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

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2018'DE DE HDP İLÇE BİNASINA SALDIRMIŞ

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

Kaynak: DHA


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Muğla Marmaris HDP Halkların Demokratik Partisi silahlı saldırı
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