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Muğla'da kuvvetli yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, tatilciler kabusu yaşadı

13.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'da şiddetli yağış sele dönüştü. Sabah saatlerinde kuvvetli olan yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, araçlar sel sularında sürüklendi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Muğla'da kuvvetli yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, tatilciler kabusu yaşadı

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

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ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.

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MAHSUR KALAN TATİLCİLER KURTARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

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Kaynak: DHA

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sel Muğla
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