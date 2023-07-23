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Muğla'da yangın! Eviyle birlikte 90 bin lira nakit parası ve 5 ton buğdayı kül oldu

23.07.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir evde çıkan yangında 90 bin lira nakit para yangın. Öte yandan yangının evin diğer bölümlerine ve bahçeye sıçraması sonucu 5 ton buğday yanarak kül olurken, 10 adet kümes hayvanı ve 25 adet küçükbaş hayvan da telef oldu.

Muğla'da yangın! Eviyle birlikte 90 bin lira nakit parası ve 5 ton buğdayı kül oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında 90 bin TL nakit para ve 5 ton buğday yanarak kül oldu.

Olay, Kınık Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. K.İ.'ye ait iki katlı kerpiç evde elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede alevler büyüyerek tüm evi sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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90 LİRASI KÜL OLDU

Yangında, evde bulunan 90 bin TL nakit para ve 5 ton buğday yanarak kül olurken, 10 adet kümes hayvanı ve 25 adet küçükbaş hayvan da telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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