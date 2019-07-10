Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan (AFAD) al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 21.58'de merkez \u00fcss\u00fc Mu\u011fla'n\u0131n Fethiye il\u00e7esinde 3,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDeprem yerin 15 kilometre derinli\u011finde meydana geldi.\nSON DEPREMLER\n\nDededen kalma y\u00f6ntemlerle yap\u0131yorlar! 37 derece s\u0131cakta...Enez\u2019de dolu ve f\u0131rt\u0131na etkili oldu15 Temmuz dijital ekranl\u0131 kamyonetle anlat\u0131ld\u0131
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