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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.58'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Muğla Fethiye deprem Son Depremler

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