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Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri Fethiye-Kaş yolu, Kumluova Mahallesi yol ayrımında otobüsten inen bir grubun ormanlık alana ilerlediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 Somali, 4 İran, 7 Irak, 16 Filistin, 12 Suriye ve 10 Afgan uyruklu kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, göçmenleri yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Muğla Seydikemer

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