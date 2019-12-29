Muğla'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu (61), dün sabah saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan Muslu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma ile Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan aramada, Muslu'nun cesedi evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Oyuk mevkisinde bulundu.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Muslu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

