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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Orient Queen isimli kruvaziyer, 218 yolcusu ile Marmaris Limanı'na bağlandı

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Körfezi’ne giriş yapan kruvaziyer, Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirledi. Kruvaziyer, çoğunluğu Lübnanlı 218 yolcu ile 144 mürettebat bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kruvaziyer Lübnan Marmaris orient queen

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