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Muhalefetten ortak toplantı kararı! CHP, İYİ Parti, DP ve Gelecek Partisi bir araya geliyor

25.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, muhalefet olarak CHP, İYİ Parti, DP ve Gelecek Partisi'nin bugün bir araya geleceğini duyurdu. İYİ Partili Usta, "Büyük ihtimalle bir yol haritası çıkaracağız" dedi.

Muhalefetten ortak toplantı kararı! CHP, İYİ Parti, DP ve Gelecek Partisi bir araya geliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhan Usta, enflasyonla mücadelenin bir kenara bırakıldığını, kurun başı boş bir şekilde hareketlendiğini ve hükümetin nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin kimsenin öngörüde bulunamadığını ileri sürdü.

Ülkede son iki ayda cari fazla verildiğini ve hükümetin de bundan cesaret aldığını dile getiren Usta, "Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz. Bu, refah anlamına gelir, ancak sanayide dönüşümü sağlamadan ve üretim kapasitesini artırmadan ve sadece kur politikasıyla bu nasıl olacak? Türkiye'de daha önce de üst üste cari fazlalığı oldu. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu politikalar, kriz döneminde uygulanan politikalar." diye konuştu.

"GELEN DÖVİZLER DOĞRU YERLERDE KULLANILMADI"

AK Parti'nin ilk yıllarında ülkeye sıcak para ve döviz girişinin olduğunu dile getiren Usta, "Ancak gelen dövizler doğru yerlerde kullanılmadı. Temel sorun buydu. Hükümetin 20 yıldan beri devam eden inşaat aşkı, Türkiye'yi buraya getirdi. Gereğinden fazla lüks konutlar yapıldı. Her tarafa AVM yapıldı. Burada ciddi bir rant oluştu. Herkesin sevdası rantı yemekti. Türkiye'nin üretim kapasitesini düşünmediler. Borç artınca da kırılganlık arttı. Ülkenin teknolojik seviyesini geliştirmek için bir gayretleri olmadı en sonunda ekonomi tıkandı." görüşünü paylaştı.

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Usta, gelen dövizlerin üretken alanlarda kullanılması yönünde uyarılar yapıldığını, ancak hükümetin bu uyarıları dinlemediğini ileri sürdü.

"BU İŞLER MEYDAN OKUYARAK OLMAZ"

Yapılan hataların sonucunda borcu döndürmekte zorlanan bir hükümetin olduğunu iddia eden Usta, "Eğer bir şey uygulayacaksanız bunu piyasaya anlatın. Piyasayı inandırmadığınız zaman doğru bir iş yapsanız bile netice alamazsınız. Görüyoruz ki bunu bile yapmaktan aciz bir hükümet var. Bu işler meydan okuyarak, birilerini düşman gösterip 'mandacı' diyerek veya 'yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz' diyerek olmaz. Kurtuluş mücadelesi yüz yıl önce yapıldı. Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz." sözlerini sarf etti.

Merkez Bankasının dövizdeki oynaklığa müdahale etmediği ve kamu bankalarından döviz satışı olduğu yönünde haberlerin çıktığına işaret eden Usta, bu durumun "arka kapı operasyonları mı yapılıyor?" sorusunu akla getirdiğini belirtti.

"CHP İLE ORTAK MİTİNG PLANIMIZ YOK"

Usta, akaryakıta ciddi zamların yapıldığını, gübre başta olmak üzere tarım üretiminde girdi fiyatlarının olağanüstü arttığını, bunun üretimi etkileyeceğini ve buğdayın ithal edilmek zorunda kalınacağını vurguladı.

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Erhan Usta, CHP ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya "Miting programlarımız devam edecek, ama CHP ile ortak miting yapma gibi bir planımız yok." yanıtını verdi.

Usta, bir başka soruya ilişkin de "Bugün saat 17.30'da, Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız. Şimdiye kadar gelen cevaplara göre toplantıya İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi katılacak. Bir yol haritası çıkaracağız. Bu toplantı herhangi bir parti çatısı altında yapılmayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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İYİ Parti
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