Muhalifleri destekleyenlerin umudu Venezuela ordusundaki darbeciler

ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ise ülke tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi’nin 198. yıl dönümü nedeniyle Venezuela ordusuna mektup yazarak "birlikte çalışma" çağrısı yaptı.

Maduro için yine "diktatör" ifadesini kullanan Duque, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahaleye sıcak bakmadığını vurgulayarak, "Diktatörlükten çıkış FANB'deki bir çatlakla olmalıdır." dedi.

Venezuela muhalefetine açık destek veren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkedeki hükümet değişikliğinin ordu içindeki bir çatlakla yapılması gerektiğini söyledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısına, sınır ihlali girişimine ve askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela'da ordu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB), Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşısındaki cephenin çağrılarına muhatap olmayı sürdürüyor.

BOGOTA (AA) - Venezuela'da muhalifleri destekleyen Kolombiya ve ABD'nin, Venezuela ordusuna yönelik "çatlak" beklentileri devam ediyor.

Daha önce ordudaki Guaido destekçileriyle konuşmak için davet beklediğini açıklayan ABD’li General Faller, ordunun "Venezuela halkının güvenliğinin ve umutlarının restore edilmesi için gerekli" olduğunu öne sürdü ve "Paylaştığımız yarım küredeki zorluklara karşı birlikte çalışacağımız günlerin gelmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Faller, İspanyol haber ajansı EFE'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, "Hepsi kötülerden oluşmayan Venezuela ordusu içinde doğru adımlar atmak ve ülkedeki demokrasinin restore edilmesini isteyen askerlerle bu şekilde iletişim kuruyoruz." dedi.

Faller'in bu çağrının ardından Arjantin ve Şili'yi kapsayan bir çalışma ziyaretine çıkması dikkat çekerken, bölge basınında, temasların Venezuela hakkında olacağına dair haberler yer aldı.

- Maduro ve FANB'den tepki

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Faller'in Carabobo Muharebesi dolayısıyla yazdığı mektuba söz konusu kutlamalarda yaptığı konuşma ile yanıt verdi.

Maduro, "Ordunun içine nifak tohumu ekmeye çalışan bir kutlamaya inanmak mümkün mü? Ülkemizi işgalle tehdit edenin bizim ordumuza saygı duyduğuna inanmak mümkün mü?" dedi.