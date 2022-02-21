Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama! Canlı yayında Kübra Par araya girmek istemiş, enflasyon örneği sosyal medyada olay olmuştu

Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları gündem oldu. Habertürk TV canlı yayınında Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunun Avrupa ve ABD ile kıyas edilmesi gerektiğini bunun sadece Türk insanını etkileyen bir durum, kriz olmadığını ifade etti.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' HESABI

Akbaşoğlu'nun canlı yayında "Fransa'da 150 Euroya dolan poşet bugün, 750-800 Euroya doluyor, yüzde 6-7 kat artmış bir enflasyon var" ifadelerini kullanırken, programın sunucusu Kübra Par, bir hesap hatası olabileceğini belirterek araya girmek istedi.

KÜBRA PAR ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Par, "Yüzde 6-7 enflasyonla o kadar bir fark olmaz. Bir hesap hastası var. Sonradan bu sözler sosyal medyada kullanılıyor, o yüzden sizi uyarmak istedim" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kübra Par'ın dediği gibi de oldu. Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun canlı yayındaki sözleri sosyal medyada gündem yaratırken Twitter'da Trend Topic listesine girdi.

AKBAŞOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Gelen tepkiler sonrası Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Haber Global yayınına katılan Akbaşoğlu, gündem yaratan sözlerine açıklık getirdi.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Bu noktada pandemi nedeniyle dünyada global bir kriz söz konusu. Avrupa'da enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığını, bunu ifade ederek yüzdelik oran dilimiyle misli kat oranıyla ifadesinin birbirine karışması söz konusudur. Oran hesabıyla kat hesabının birbiri ardına söylenmesi üzerine bir yanlış ifade söz konusu." diye konuştu.



