HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

08.02.2021 08:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

CHP’de ‘Memleket Hareketi’ adı altında muhalefet hareketi başlatan Muharrem İnce'nin bugün bir basın toplantısıyla "istifa" kararını açıklayacağı belirtiliyor. İnce, saat 13.30’da Ankara’da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleyecek.

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket etiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI

202 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu’nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, Memleket Hareketi adıyla başlattığı parti kurma çalışmaları kapsamında Türkiye çapında gezilere çıkmış, 50 ili dolaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri olduBülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

ABD ve İran arasında karşılıklı restleşme! Gerilim hat safhaya çıktı

ABD ve İran arasında karşılıklı restleşme! Gerilim hat safhaya çıktı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

İletişim Başkanı Altun’dan “7 Şubat MİT Krizi” mesajı

Altun’dan “7 Şubat MİT Krizi” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya 'İslamofobi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya 'İslamofobi' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hüsrana uğrayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hüsrana uğrayacaklar

Dışişleri'nden UCM'nin Filistin kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri'nden UCM'nin Filistin kararıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.