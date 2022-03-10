HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'den Erdoğan'a dış politika desteği: Doğru buluyorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a dış politika desteği: Doğru buluyorum

10.03.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları denge üzerinde götürmek istemesini doğru bulduğunu söyledi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a dış politika desteği: Doğru buluyorum

Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Muharrem İnce, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen İnce, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum. Buna itirazım yok. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ve siviller ölüyor. Amerika'nın üstünde Kanada altında ise Meksika var. Rusya, Meksika'ya silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'da batının yaptığı bir iştir bu. Hep yaptığı bir iştir. Ortada bırakmak. Batı gazı verir ve ortada bırakır. Mültecilerin saçının ve gözünün rengine bakıyorlar. Çocuğun saçının rengi olur mu Allah aşkına. Çocuk esmer olsa ne olur sarışın olsa ne olur. Çocuk çocuktur. Rus olsa ne olur Ukraynalı olursa ne olur. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için Erdoğan'ın politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur."

Daha sonra partisinin İncesu Caddesi'ndeki İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, esnafı da ziyaret etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Amuda kalkıp paylaştı! "Helal olsun"

Amuda kalkıp paylaştı! "Helal olsun"

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

İstanbul'u 'vortex' vuracak!

İstanbul'u 'vortex' vuracak!

Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.