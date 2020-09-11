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Muharrem İnce'den 'kahvaltı' yorumu: Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da kapımız açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloguyla ilgili, "Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a da açıktır. Sadece 1- 2 saat önceden haber verirlerse mahcup olmayalım, soframız küçük olmasın, bereketli olsun. Bütün herkese kapımız açıktır, soframız da açıktır, gönlümüz de açıktır, yüreğimiz de açıktır" dedi.

Muharrem İnce'den 'kahvaltı' yorumu: Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da kapımız açık

CHP'li Muharrem İnce. 'Memleket Hareketi' kapsamında 8'inci şehir ziyaretini Mardin'e gerçekleştirdi. Otobüsle kente gelen İnce, kentin tarihi sokaklarındaki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Burada açıklama yapan İnce, Türkiye'yi karış karış gezeceklerini belirterek, "Kadim şehrimizin güzel sokaklarındayız, Mardin'deyiz. Bu sekizinci vilayetimiz. Türkiye'yi karış karış, 81 vilayeti gezeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Bizim 'Memleket Hareketi'ndeki arkadaşlarımız sırayla gelecekler" dedi.

'GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAK İSTİYORUZ'

Halka moral vermeye ve umutlarını tazelemeye çalıştıklarını ifade eden İnce, "Türkiye'de bir milli üretim seferberliği başlatmamız lazım. Milli üretim seferberliği için gerekli ekosistemi yaratmamız lazım. Barışmamız lazım. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Belki bugün fiziksel olarak kucaklaşamıyoruz ama gönüllerimizi buluşturuyoruz. Gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Betondan, halattan, çelikten yapılan köprülerden geçersiniz ama gönül köprüleriyle ülkeyi ayağa kaldırırsınız. Biz onun için ülkede doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir gönül köprüsü kurmak istiyoruz. İnsanlarımızı barıştırıp, ekonomimizi büyütüp, adil paylaşmak istiyoruz. Onun için sokaklardayız. Onun için milletimizle halkımızla kucaklaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Muharrem İnce, dolaştığı kentlerde vatandaşların ilgisinden çok memnun olduğunu kaydederek, "İlgiden ziyade milletin derdini dinlemek istiyorum. İlgiyle ilgili bir sorunum yok. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımızın misafirperverliğini bu ülkede bilmeyen yoktur. Yani hiçbir esnaf çıkmadı ki; 'Gel bir çay içelim, yemek yiyelim' demeyen. Herkes ama herkes. Çoğuna da uğrayamıyorsunuz doğrusu. Bu bölgedeki misafirperverlik zaten dillere destandır, hiçbir sıkıntı yoktur. Çok memnunum" diye konuştu.

'KAHVALTI' AÇIKLAMASI

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı isteğine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili ise, "Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a da açıktır. Sadece 1- 2 saat önceden haber verirlerse mahcup olmayalım, soframız küçük olmasın, bereketli olsun. Bütün herkese kapımız açıktır, soframız da açıktır, gönlümüz de açıktır, yüreğimiz de açıktır."

Kaynak: DHA

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