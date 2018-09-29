HABER

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için çalışılacağı açıklanan uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

'AYIPTIR'

"IMF'e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF'den yardım dilemeye geçiş acılı zor; ama bunu yapmıyor gibi yaparak IMF yerine McKinsey koyarak ne bizi kaldırabilirsiniz ne de küresel finansal piyasaları. Ayıptır! Utandırmayın bu milleti" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

'YUPPİLERDEN YARDIM ALMAYIN'

Yapamıyoruz deyin, yardım edin deyin, beraber düzeltelim deyin hep birlikte bu krizden çıkalım ama yapamıyoruz deyip çakma yuppilerden yardım beklemeyin, yanarsınız yakarsınız.

'YİNE KANDIRILDIK DİYE AĞLAMAYIN'

Kozmik odaya sizin izninizle taşeron FETÖ üzerinden hukuk otoyolundan, savcılar yoluyla girdiler, danışmanlık şirketi paraşütüyle tepeden devletin çatısından devletin kozmik odalarına girmelerine izin vermeyin, yine kandırıldık diye ağlamayın.

ınce

BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BM zirvesi için gittiği New York’ta “Ekonomide önemli adımlar atacağız” demişti. Yeni ekonomi programı bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ni işaret eden Albayrak “Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” ifadelerini kullanmıştı.


PARTNERYiyip içip geziyor ama... Bu işi kolay mı sandınız?Yiyip içip geziyor ama... Bu işi kolay mı sandınız?
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklamasıAK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP McKinsey

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

Erdoğan Almanca konuştu

Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.