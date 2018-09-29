Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

'AYIPTIR'

"IMF'e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF'den yardım dilemeye geçiş acılı zor; ama bunu yapmıyor gibi yaparak IMF yerine McKinsey koyarak ne bizi kaldırabilirsiniz ne de küresel finansal piyasaları. Ayıptır! Utandırmayın bu milleti" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

'YUPPİLERDEN YARDIM ALMAYIN'

Yapamıyoruz deyin, yardım edin deyin, beraber düzeltelim deyin hep birlikte bu krizden çıkalım ama yapamıyoruz deyip çakma yuppilerden yardım beklemeyin, yanarsınız yakarsınız.

'YİNE KANDIRILDIK DİYE AĞLAMAYIN'

Kozmik odaya sizin izninizle taşeron FETÖ üzerinden hukuk otoyolundan, savcılar yoluyla girdiler, danışmanlık şirketi paraşütüyle tepeden devletin çatısından devletin kozmik odalarına girmelerine izin vermeyin, yine kandırıldık diye ağlamayın.

BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BM zirvesi için gittiği New York’ta “Ekonomide önemli adımlar atacağız” demişti. Yeni ekonomi programı bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ni işaret eden Albayrak “Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” ifadelerini kullanmıştı.



